Die Energie des Windes ernten

Der gebürtige Flensburger beschloss nach seiner Fachhochschulreife direkt in die Praxis zu gehen und zwar im Bereich Erneuerbarer Energien. Ausschlaggebend für seine Berufswahl war die Vielfältigkeit des Berufsfeldes Mechatronik, wobei ihn vor allem das Zusammenspiel von Hydraulik, Elektronik und Mechanik begeistert hat. In seiner dreijährigen Ausbildungszeit schätzte er die Praxisnähe. Denn von Anfang an durfte er mit anpacken: „Am aufregendesten war der Austausch von Großkomponenten einer Anlage, wie zum Beispiel einem Rotor, dem Getriebe oder dem Generator“, erzählt der 28-Jährige.

Nach dem Abschluss arbeitete Sven Schütt fünf Jahre lang als Servicetechniker für die Deutsche Windtechnik. Seine Einsätze wurden direkt im Unternehmen geplant und umfassten neben der Behebung von Störungen auch die Wartung diverser Anlagen. Vor jedem Auftrag packte er zusammen mit seinem festen Teamkollegen die passenden Werkzeuge, Messinstrumente und Ersatzteile in den Service-Sprinter, dann ging es los. Die Arbeit an den Windkraftanlagen ist herausfordernd. Wer in das Maschinenhaus einer Windkraftanlage gelangen möchte, erklimmt in älteren Anlagen eine Sprossenleiter oder nutzt in neueren Anlagen die Befahranlage. Das Material wird mit elektrischen Kettenzügen in das Maschinenhaus transportiert. „Wenn man etwas vergessen hat, ist das natürlich bitter“, sagt Sven Schütt, „aber zunehmende Erfahrung bringt auch hier mehr Sicherheit.“