Experten für Produktionsabläufe

Diese hohen Anforderungen sprechen vor allem Abiturient*innen an: Rund 70 Prozent der angehenden Produktionstechnolog*innen haben Abitur. „Wem Kriterien wie Kreativität, Abwechslung oder Mitbestimmung im Job wichtig sind, oder wer das Ziel hat, Experte oder Expertin für etwas sein zu wollen, kann in dieser Ausbildung eine gute Alternative zu einem dualen Studium finden“, erklärt der Berufsberater. Je nach Lehrjahr und Betrieb erhalten die Auszubildenden eine attraktive Ausbildungsvergütung zwischen 950 und 1.200 Euro. Und auch Personen, die vor einem Studium in Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau oder Produktionstechnologie in die Praxis gehen wollen, seien in dieser Ausbildung gut aufgehoben.

Noch ist der Ausbildungsberuf eher unbekannt. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) wurden 2018 bundesweit nur rund 80 Ausbildungsverträge geschlossen – bei etwa 531.000 Ausbildungsanfänger*innen insgesamt. In ganz Deutschland bilden nur vier Berufsschulen in sogenannten länderübergreifenden Fachklassen Produktionstechnolog*innen aus: Aalen, Ilmenau, Köln und Wiesau. Der theoretische Ausbildungsteil findet deshalb in der Regel in jeweils mehrwöchigem Blockunterricht statt.