Nah dran an allen Prozessen

Foto: privat

Bereits in ihrem Medizintechnikstudium an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg wurde der 33-Jährigen klar, dass sie die Entwicklung allein nicht so sehr reizt, wie die Möglichkeit, an dem gesamten Lebenszyklus eines Produkts beteiligt zu sein. „Ich betreue meine Produkte von der Idee bis zur Markteinführung – und darüber hinaus: neue Features, Weiterentwicklungen und auch Qualitätsprobleme, alles läuft über meinen Tisch“, fasst sie ihre Aufgaben zusammen. Um diese zu erfüllen, seien vor allem Flexibilität, Einfühlungsvermögen und Kommunikationsstärke gefragt. Gerade in herausfordernden Zeiten, müsse sie schnell handeln können. So auch, als sich die Covid-19-Pandemie in Europa ausbreitete und das Medizintechnikunternehmen WEINMANN Emergency, das unter anderem Beatmungsgeräte für Rettungswagen und Rettungshubschrauber herstellt, eine ganz neue Aufmerksamkeit erfuhr.

„In der Anfangsphase der Pandemie erreichten uns besonders viele Kundenanfragen zum Umgang und zur Verwendung unserer Geräte“, erzählt Vanessa Kühn. „Für sie mussten wir innerhalb kürzester Zeit Antworten finden.“ Beispielsweise musste geklärt werden, ob ein spezieller Beatmungshelm (CPAP-Helm) mit einem bestimmten Beatmungsgerät kompatibel ist, ob die Notfallbeatmungsgeräte auch über eine längere Zeitdauer genutzt werden können oder wie mit den Geräten umgegangen werden sollte, wenn die Vermutung besteht, dass sie im Inneren kontaminiert seien. Gemeinsam mit der Abteilung für Marketing und Kommunikation erstellte die Ingenieurin für Medizintechnik eine Servicewebsite sowie weitere Informationsmaterialien für Kunden. Ihre Verantwortung liegt darin, dass die Inhalte fachlich korrekt dargestellt werden. Das gilt natürlich auch für allgemeine Infobroschüren oder wenn eine Social-Media-Kampagne geplant wird.