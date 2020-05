Tüfteln fürs Leben

Für automatisierte Tests schreibe ich eine Art Programmcode. Auch dabei muss ich zunächst genau verstehen, welche Anforderungen an das Gerät gestellt werden und wie ich diese in einem Test darstellen kann. Gegebenenfalls halte ich Rücksprache mit den Personen, die die Spezifikationen erstellt haben. Das Beatmungsgerät, an dem ich beteiligt war, kann beispielsweise in 30 verschiedenen Sprachen bedient werden. Entsprechend sollte in allen Sprachen der richtige Text an der richtigen Stelle auf dem Bedienungsfeld stehen. Die englischsprachige Bedienung kann ich vielleicht noch prüfen, bei Chinesisch, Russisch oder Japanisch wird es schwierig. Ein automatisiertes Programm kann die Textfelder aber mit einer hinterlegten Tabelle abgleichen.

Im Prinzip ist meine Arbeit eine Mischung aus Programmcodes erstellen, in Laboren Tests an den Geräten durchführen, Testgeräte umbauen und Arbeitsschritte dokumentieren. Da wir im Medizinproduktebereich eine sehr starke Dokumentationspflicht haben, muss ich jeden einzelnen Stand und jede Änderung festhalten. So sehe ich, welcher Kollege zu welchem Zeitpunkt, an welchem Testschritt etwas verändert hat. Darüber hinaus stehe ich im engen Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, denn alle Produkte entstehen in Teamarbeit. Normalerweise besprechen wir uns dafür vor Ort, seit Beginn der Corona-Pandemie werden auch bei uns Meetings zu Skype verlegt und ich arbeite hauptsächlich im Homeoffice.

Als im Februar das neue Beatmungsgerät auf den Markt gekommen ist, war ich schon sehr stolz. Denn ich war seit meinem Einstieg bei Dräger vor zweieinhalb Jahren an der Entwicklung beteiligt. Es ist toll zu sehen, dass dieses Produkt nun so sichtbar und so wichtig ist. Und dass das, woran man jeden Tag baut, einfach gebraucht wird."