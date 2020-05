Kleidung, Airbags und Bettbezüge

Foto: privat

Wer Textiltechnik oder ähnliche Studiengänge belegen will, findet an mehreren Hochschulen in Deutschland entsprechende Angebote, unter anderem an den Hochschule Niederrhein und Reutlingen oder an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Manchmal ist das Fach auch eine Vertiefung im Maschinenbaustudium. Die Einsatzfelder nach dem Studium sind vielfältig: Absolventen werden vor allem in Produktion, Leitung und Monitoring der Bekleidungs- und Textilindustrie tätig. Daneben bieten auch die Chemiefaser-, Textilmaschinen- und Farbstoffindustrie sowie textilverarbeitende Industrien wie Automobil, Luft- und Raumfahrt oder die Medizintechnik mögliche Betätigungsfelder.

„Neben den Schwerpunkten Qualitätsmanagement, Marketing und Controlling kommen Textilingenieure auch in öffentlichen und privaten Forschungs- und Prüfinstituten sowie in den Vertriebs- und Einkaufsabteilungen des Textil- und Bekleidungshandels zum Einsatz“, erklärt Maria Rost, Leiterin Bildung beim Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie.