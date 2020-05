Mit Vollgas ins Familienunternehmen

Foto: privat

Er kehrte zurück in seinen Heimatort Aichach, einer 20.000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Augsburg, und arbeitete ein Jahr lang in der Produktion von Juzo, bediente Maschinen, half bei der Herstellung von medizinischen Textilprodukten, wie Kompressionsstrümpfen oder Bandagen, und lernte die Firma von der Pike auf kennen. Danach stand für ihn fest: Das ist es, was ich wirklich will.

An der Hochschule Reutlingen schrieb er sich für den Studiengang Textiltechnologie-Management ein, absolvierte ein Praxissemester bei Hugo Boss und stieg gleich nach dem Bachelor als Leiter der Entwicklungsabteilung bei Juzo ein.

Sein Ziel: Die Produkte, die das Unternehmen weltweit vertreibt, zu verbessern: Welche neuen Materialien kann man verwenden? Wurden neue Stricktechniken entwickelt, die den Patienten einen höheren Tragekomfort bieten? Hat ein Garnhersteller ein neues Angebot auf den Markt gebracht? Kann man die Kunden mit Modellen im neuen Look, etwa einer Batik-Optik, überraschen?

„Natürlich sind unsere Produkte schon sehr gut“, sagt er lachend, „aber man kann immer noch etwas optimieren.“ Um das zu erreichen, steht er im ständigen Austausch mit Kollegen aus den anderen Abteilungen, beispielsweise aus der Produktion. Auch Telefonate und Treffen mit Lieferanten, Forschungseinrichtungen und Behörden, die sich um die Vergabe von Patenten kümmern, stehen auf dem Programm.