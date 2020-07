Zuhörer mit Gespür für Zahlen

Sein Berufsleben startete Amadeus Hesselink zunächst in einer renommierten Strafrechtskanzlei, in der er als Strafverteidiger tätig war. Strafrecht war ein Schwerpunkt in seinem Jurastudium an der Ludwig-Maximilians-Universität München: „Hier kann ich nur jedem raten, im Jurastudium das zu wählen, was einen interessiert und im Examen am meisten Punkte bringt. Das sind in der Regel die Schwerpunktbereiche, die auch am besten betreut werden, also für die am meisten Seminare, Vorlesungen und Übungen angeboten werden.“ Auswirkungen auf Chancen am Arbeitsmarkt habe der Schwerpunkt kaum. In der Strafrechtskanzlei wirkte er an komplexen Wirtschaftsstrafprozessen mit, wälzte Hunderte von Aktenordnern der Staatsanwaltschaft, ohne Kontakt zu Mandanten zu haben. Da er anders arbeiten wollte, suchte er über die Seiten der Anwaltskammer gezielt nach kleinen Kanzleien. Die seien kaum auf Messen an Universitäten vertreten und inserierten auch nicht in den großen Onlineportalen. Bei einer Kanzlei mit Schwerpunkt Familienrecht stimmte die Chemie und so wurde er zum „Familienrechtler.“ Für den 35-Jährigen die richtige Entscheidung.