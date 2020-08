Kunden bestmöglich beraten

Foto: Irina Zimmermann

„Ich wollte immer einen Job, bei dem ich nicht den ganzen Tag nur vor dem Computer sitze, sondern mit Menschen in Kontakt bin“, erzählt die 27-Jährige. Erste Erfahrungen in der Immobilienbranche sammelte sie während eines Praktikums bei ihrem heutigen Arbeitgeber. „Daraus wurde dann ein Ferien- und Nebenjob, später bekam ich dort die Ausbildungsstelle.“ Bei den Immobilien, die Angela Jenne vermittelt, handelt es sich überwiegend um Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser in Waldshut-Tiengen und Umgebung, manchmal sind auch Grundstücke dabei. „Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, weil ich täglich mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun habe und jede Menge Immobilien sehe.“

Besichtigungstermine, bei denen sie Interessent(inn)en passende Wohnungen und Häuser zeigt, sind nur ein Teil von Angela Jennes Berufsalltag. Auch die Akquise von Kunden und Objekten sowie die Bewertung von Immobilien gehört zu ihrem Job. Will sie eine Immobilie verkaufen, muss sie sich vorab in die Unterlagen einarbeiten. Schließlich muss sie das Objekt, das sie zum Kauf anbietet, genau kennen. Das Führen von Kaufpreisverhandlungen fällt ebenfalls in ihren Aufgabenbereich.

Mittlerweile erhält die Immobilienmaklerin viele ihrer Aufträge über Empfehlungen oder Folgegeschäfte. Außerdem tätigt sie zahlreiche Gemeinschaftsgeschäfte mit anderen Maklern. Entscheidet sich ein Kunde oder eine Kundin für den Kauf, gehören auch die Vorbereitung des Notartermins und die Übergabe der Immobilie zu ihren Aufgaben.