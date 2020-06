„Ich habe vor Freude gelacht“

Mittlerweile arbeitet sie im Referat V I 3 für Grundrechte und Verfassungsstreitigkeiten – in der Abteilung für Staatsrecht, Verfassungs- und Verwaltungsrecht des BMI. Um zu erklären, was sie dort macht, muss man wissen, welchen Weg die Gesetze und Verordnungen auf dem Weg zur Verabschiedung nehmen: Die Erstfassung eines Regierungs- bzw. sogenannten Referentenentwurfs wird zunächst allen Ressorts der Regierung vorgelegt. Jedes Ministerium prüft den Text dann im Hinblick auf ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich, so Anne-Kathrin Lange: „Wir im Innenministerium schauen beispielsweise unter anderem, ob das Gesetz mit den Grundrechten vereinbar ist.“ Außerdem begleitet sie in ihrer jetzigen Verwendung, wie es in der Sprache des Ministeriums heißt, die Gerichtsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, an denen die Bundesregierung beteiligt sind. Nicht selten fallen so Dienstreisen nach Karlsruhe an.

Reden können auch jetzt noch auf ihrem Schreibtisch landen, zumindest dann, wenn es primär um Grundrechte geht – beispielsweise um Staatskirchenrecht, da Religionsfreiheit schließlich ein Grundrecht ist.

Sie kommt nicht aus einer Juristenfamilie. „Ich fand öffentliches Recht und die vielfältigen Betätigungsfelder nach Abschluss der Juristenausbildung aber schon immer spannend“, verrät sie. Ihr Studium absolvierte sie von 2001 bis 2009 in Passau, Bonn und am King’s College in London, ihre Dissertation zum Thema „Islamische Theologie an staatlichen Hochschulen in Deutschland“ schrieb sie von 2009 bis 2012 in Bonn, wo sie 2014 promoviert wurde. Schließlich arbeitete sie nur knapp drei Jahre in der freien Wirtschaft, bevor sie zum BMI wechselte und verbeamtet wurde.