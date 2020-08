„Wir können noch einiges optimieren“

Foto: Klinikum Vest

In einem Gespräch mit dem Geschäftsführer im Sommer 2018 kam dann die Idee auf, mehr für den Umweltschutz zu tun. „Als großes Krankenhaus und großer Arbeitgeber in der Region tragen wir Verantwortung und wollten unseren Beitrag dazu leisten.“ Sie fragte sich: Was können wir noch besser machen? Wissen unsere Mitarbeiter eigentlich, was wir bereits für den Umweltschutz tun? Solche Gedanken führten schließlich zur Gründung einer Umweltkommission, deren Leiterin Maren Rudolph seitdem ist.

Klimaschutz in Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen: Genau das möchte das Bundesumweltministerium mit dem Projekt ‚KLIK green‘ fördern. Als das Klinikum Vest davon erfuhr, füllte Maren Rudolph die Bewerbung aus, machte Angaben zu ihren bisherigen Klima-Projekten und erhielt wenig später die Zusage zur Kooperation. Seit November 2019 gehört das Krankenhaus daher zu den 250 Häusern bundesweit, die bei ‚KLIK green‘ bis April 2022 die Möglichkeit erhalten, sich aktiv für den Klimaschutz zu engagieren. Dafür werden Seminare und mehrtägige Veranstaltungen angeboten. Das Ziel: Energie, Material und Ressourcen sparen und die Betriebskosten der beteiligten Kliniken senken.

Maren Rudolph und Klimamanager anderer Häuser treffen sich regelmäßig, um sich auszutauschen. „Jeder stellt vor, was bereits gemacht wurde und was noch geplant ist.“ Der Stand sei sehr unterschiedlich: Einige Häuser fangen gerade erst an mit dem Klimaschutz, andere sind schon weiter.

Das Klinikum Vest beispielsweise. „Wir haben Blockheizkraftwerke angeschafft und können so Strom selbst erzeugen. Die dabei erzeugte Abwärme nutzen wir für die Warmwasseraufbereitung.“ In der Cafeteria wird Fair-Trade-Kaffee serviert, außerdem wurde Plastikbesteck durch Holz ersetzt; statt Wegwerf- gibt es nun Mehrwegbecher. Nach einem Besuch beim Müllentsorger organisierte die Klinik auch ihr Recycling noch einmal neu – nun wird in jedem Büro der Abfall getrennt.