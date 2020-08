Mit Einfallsreichtum zu Veränderungen

Das Interesse für eine Arbeit im Bereich grüne Stadt wuchs bei Katharina Frese schon während des Studiums. Nach dem Abitur 2009 in Niedersachsen und einem Bachelor in Kulturwissenschaften an der Uni Koblenz-Landau, hängte sie ein Masterstudium in Kulturwissenschaften an der Uni Leipzig dran. „Im Master habe ich mich vermehrt mit Stadtplanung beschäftigt und fand das spannender als klassische Kulturarbeit.“ Sie wollte wissen, wie Umwelt und Gebäude auf uns wirken und wie etwa künstlerische Interventionen einen öffentlichen Raum wiederbeleben und dessen Nutzungen neu definieren können.

Ohne einen Abschluss in Urbanistik fiel es ihr allerdings schwer, nach dem Studium 2017 einen Job in dem Bereich zu bekommen. Deswegen entschied sie sich, am Bundesfreiwilligendienst teilzunehmen und arbeitete ein Jahr lang in einem Leipziger Umweltverein für nachhaltige Mobilität und Stadtgestaltung. „Das war eine große Chance für mich, weil ich mich so als Quereinsteigerin an die Themen herantasten konnte.“