Bundesweit geschätzte Erfahrungen

Foto: Sina Roth

Nach einer knapp zweijährigen Tätigkeit beim Regierungspräsidium Darmstadt bin ich ins Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Wiesbaden gewechselt. In diesem beschäftige ich mich mit den verschiedenen Facetten des Immissionsschutzes. Mein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im anlagenbezogenen und umgebungsbezogenen Lärmschutz und wird durch die Bereiche Schutz vor elektromagnetischen Feldern sowie Koordinierung der Marktüberwachung in den Bereichen Kraftstoffqualität und Verbrennungsmotoren in nicht für den Straßenverkehr bestimmten Geräten und Maschinen komplettiert. Die praktischen Anwendungsfälle sind dabei breit gestreut. Mal ist es eine Luft-Wärme-Pumpe, die durch ihren nächtlichen Betrieb den Nachbarn beim Schlafen belästigt, der Verkehr auf der innerörtlichen Straße, der zu laut ist oder der Mobilfunkausbau auf die neue 5G-Technologie, der zu Unsicherheiten in der Bevölkerung führt. In allen Fällen ist kompetenter Rat vom Ingenieur gefragt.

Ich bin Ansprechpartner für eine Vielzahl an unterschiedlichen Fragestellern. Hier sind zunächst meine Vorgesetzten bis hin zur Ministerin, die Bearbeiter aus den nachgeordneten Vollzugsbehörden, die Bürger sowie Ingenieurbüros zu nennen. Bei der Bearbeitung liegt es bei mir, ob ich diese selbst beantworte oder einen Antwortvorschlag im Dialog mit meinen Kollegen weiter ausarbeite. Ich schätze es sehr, dass mir diese Freiheit gelassen und das damit verbundene Vertrauen entgegengebracht wird. Der Gestaltungsspielraum ist dabei nicht nur auf meine Tätigkeit im Büro beschränkt. Vielmehr arbeite ich aktiv in einer Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft mit und bringe dabei meine gesammelten Erfahrungen in bundesweite Arbeitsgremien ein.