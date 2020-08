Spielregeln für alle

Das Hauptaugenmerk von Annika Keßler liegt auf der Prävention. Sie arbeitet in einem kleinen Team an der Weiterentwicklung eines Verhaltenskodex‘, der global für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt. Das betrifft immerhin über 10.500 Menschen, verteilt auf sechs Kontinente. Weltweit tätige Unternehmen wie SSI Schäfer müssen dabei auch kulturelle und juristische Unterschiede in den Ländern berücksichtigen. „Die Leitlinien entwickeln wir zentral, sie werden aber an lokale Gegebenheiten angepasst“, erklärt die Juristin.

In den vergangenen Jahren hat es einen Kulturwandel gegeben: „Was vor Jahren noch in Ordnung war, ist heute nicht mehr gerne gesehen. Das können Einladungen zum Essen, zu Turnieren oder Geschäftsreisen sein. Die Sensitivität und auch die Anforderungen an die Integrität sind hoch“, bestätigt Annika Keßler. In Workshops schult sie zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um ein Bewusstsein für die genannten Themen zu schaffen. Nicht immer geht es gleich um Korruption, Kartellabsprachen oder Verstöße gegen Exportkontrollen. Unsicherheiten fangen oft im Kleinen an, etwa bei der Frage, wie man regelkonform eine Stellenanzeige formuliert oder einen örtlichen Sportverein mit Spenden unterstützen kann. Es gibt zahlreiche Schnittstellen zu unterschiedlichen Abteilungen, was ihre Arbeit sehr abwechslungsreich macht.