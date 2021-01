Mit Super Mario fing es an

Nach dem Ende des Studiums entdeckte sie ein Stellenangebot des Spieleherstellers Bright Future in Köln, die jemanden für Illustration und Charakterdesign suchten. „Das hat genau zu dem gepasst, was ich machen wollte.“ Die Welt der Games war Sandra Sahin nicht wirklich fremd. Mit etwa zehn Jahren bekam sie ihren ersten Nintendo, spielte Super Mario und andere Spiele.

Nun ist sie bei Bright Future mit für das seit Jahren existierende Zugstrategiespiel Rail Nation zuständig. Als 2-D-Artist ist es ihre Aufgabe, das Spiel kontinuierlich visuell zu verbessern. „Wir wollen immer auf dem aktuellen Stand bleiben, was Technik und Optik angeht.“ So wird beispielsweise das Aussehen bestehender Figuren bearbeitet oder neue Kleidung für Avatare entwickelt. Manchmal kommen neue Figuren zum Spiel hinzu. Im Team wird dafür besprochen, wie all dies optisch am besten in das Spiel passt.

„Ich habe immer ein Ideenbuch dabei, die eigentliche Arbeit erfolgt aber überwiegend digital“, erzählt sie. „Ich skizziere oft am Tablet und arbeite ansonsten am Rechner.“ Das digitale Arbeiten habe den Vorteil, dass man einen Entwurf schnell weiterentwickeln und letztendlich auch schnell ins Spiel integrieren könne. „Ich finde die Symbiose sehr gut, dass ich etwas zeichnen und dann digital übertragen kann.“