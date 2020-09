Schnittstelle zwischen Technik und Information

Foto: privat

Sein Bachelorstudium „Technische Redaktion“ (inzwischen heißt es „Kommunikation und Medienmanagement“; Anmerkung der Redaktion) absolvierte Cornelius Weikert an der Hochschule Karlsruhe – Technik & Wirtschaft. „Das Studium hat mich hervorragend auf meinen späteren Berufsalltag vorbereitet“, berichtet Cornelius Weikert, der sich seit der Schule für Sprachen, Technik und Computer interessiert. „Außerdem deckte es die Bereiche Sprache, IT, Gestaltung und Technik ab. Man erwirbt also wichtige Grundlagen und Fähigkeiten, mit denen man auch in anderen Feldern Fuß fassen kann.“

Für Cornelius Weikert war schnell klar, dass er den Berufsweg des Technischen Redakteurs einschlagen wird. Seine praktischen Erfahrungen während des Studiums haben ihn in seinem Entschluss bekräftigt. „Das Studium enthält ein sechsmonatiges Praxissemester, das ich bei der Lufthansa Flight Training GmbH in Frankfurt absolvierte. Zusätzlich war ich als Werkstudent bei der Siemens AG in Karlsruhe für die Dokumentation im Bereich Industry Automation verantwortlich.“