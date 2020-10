Am Puls der Zeit

Nach dem Abitur hatte sich Ferdinand Jackus zunächst für einen Ingenieurstudiengang entschieden. „Nach einem Jahr stand für mich fest, dass weder das Fach noch ein Studium das Richtige für mich ist.“ Nachdem er in der Zeitung ein Porträt über den Beruf des Uhrmachers gelesen hatte, informierte er sich bei der bayerischen Uhrmacherinnung und beim Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik, dem Berufsverband für Uhrmacher, über Ausbildungsmöglichkeiten. Dann ging alles sehr schnell: Der Verband stellte den Kontakt zu seinem Ausbildungsbetrieb her, Ferdinand Jackus absolvierte die dreijährige Ausbildung, arbeitete zwei Jahre lang als Uhrmacher und besuchte dann erfolgreich einen achtmonatigen Meisterkurs in Vollzeit in Würzburg und München. Seine jetzige Stelle vermittelte ein Headhunter. „Das ist in diesem Beruf nichts Ungewöhnliches, da der Bedarf an Nachwuchskräften groß ist.“

Während Ferdinand Jackus als Geselle noch Kund*innen beriet, ist er heute ausschließlich in der Werkstatt tätig. „Ich wollte mich mehr auf das Handwerk konzentrieren, darum habe ich gewechselt“, berichtet der Uhrmachermeister. „Ich lerne gerne Neues und bin froh, dass mir mein Job immer wieder diese Möglichkeit bietet – allein durch die große Anzahl verschiedener Uhrenhersteller und Modelle. Früher habe ich auch Gehäuse und Uhrenarmbänder aufgearbeitet und poliert, jetzt kümmere ich mich ausschließlich um Uhrwerke.“

Dass mechanische Uhren irgendwann aus der Mode kommen, glaubt er nicht. „Sie haben nicht nur den Zweck der Zeitanzeige, sondern sind für die meisten Menschen auch ein Schmuckstück, mit dem man etwas ausdrücken möchte.“