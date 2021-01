Leidenschaft als Beruf

Simone Kilian muss dabei darauf achten, dass der Text stilistisch zum Spiel und der Zielgruppe passt. Das bedeutet: Die Dialoge müssen zu den anderen Dialogen passen, und auch die Erklärtexte müssen ähnlich klingen wie die bestehenden. „Es muss ein gutes Gesamtpaket ergeben.“

Dafür schaut sie sich das entsprechende Spiel genauer an, spielt es ein bisschen und liest bei Bedarf Hintergrundwissen nach, beispielsweise um zu verstehen, um welche Welt es in diesem Fall geht. So bekommt die 25-Jährige ein Gespür dafür, wie sie schreiben sollte. Für ihre Ideen hat Simone Kilian allerdings nicht unendlich Platz. „Ich muss die vorgegebene Zeichenzahl einhalten, damit der Text nicht zu lang wird.“

Anschließend spricht sie sich mit den Game Designern ab, ob ihre Vorschläge gut sind oder sie noch etwas nachbessern soll. Darüber hinaus ist Simone Kilian auch für Texte zuständig, die in den sozialen Netzwerken gepostet werden. Meist sind das Ankündigungen zu den Neuerungen bei den Spielen. Codes schreiben muss sie für all dies aber nicht – das übernehmen die Programmierer*innen.