Im Kampf für Gleichberechtigung

Foto: privat

Der Hunger, in die Welt der Bücher einzutauchen, veranlasste die junge Frau aus Karlsruhe nach der Reise, einen Bachelor in Sozial- und Kulturanthropologie zu absolvieren. Geprägt von ihren Reiseerfahrungen, erlangte sie anschließend einen Master im Studiengang „Interdisziplinäre Lateinamerikastudien“ an der Freien Universität Berlin. Darin legte sie ihren Schwerpunkt auf Gender Studies mit Profil „Geschlechterverhältnisse, Lebensformen und Transformationen“.

Neben dem Studium forschte sie in Brasilien am Institut für Geschlechteridentitäten, leitete Theaterworkshops, publizierte Artikel und engagierte sich künstlerisch. Inspiriert vom „Theater der Unterdrückten“ in Brasilien und Berlin, inszenierte sie mit dessen Methoden feministische Stücke. Dieses Engagement außerhalb der Universität betrachtet Liviana B. als essenziell: „Weil die Sensibilisierung für das Thema ‚Gender‘ in Deutschland immer noch gering ist, musst du selbst kreativ sein und eigene Wege suchen.“