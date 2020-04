Konzentration auf kleinem Raum

Foto: Privat

Seit seinem Masterabschluss in Konferenzdolmetschen im Jahr 2012 an der Universität Heidelberg arbeitet der gebürtige Berner als freier Konferenzdolmetscher und Übersetzer in Mannheim. Nach dem Abschluss dauerte es fünf Jahre, bis er sich einen ausreichend großen Kundenstamm aufgebaut hatte, um von seinem Beruf gut leben zu können. Deshalb empfiehlt er, sich frühzeitig ein Netzwerk aufzubauen. „Ich bin Mitglied in mehreren Berufsverbänden geworden und habe an verschiedenen dort angebotenen Aktivitäten teilgenommen. Viele meiner ersten Aufträge kamen über dieses Netzwerk.“ Zusätzlich seien ehemalige Kommilitonen und Dozenten wichtige Kontakte für erste Aufträge.

Mittlerweile betreibt Matthias Haldimann gemeinsam mit seiner Frau ein Dolmetschbüro in Mannheim. Er dolmetscht für die Sprachen Englisch und Japanisch, wobei er Englisch in beide Richtungen überträgt, Japanisch nur ins Deutsche und das meist auch nur schriftlich. Die meisten seiner Aufträge stammen von Unternehmen aus der Privatwirtschaft. „Ich freue mich aber immer, wenn ich bei einer kirchlichen oder zivilgesellschaftlichen Veranstaltung dolmetsche“, sagt er. „So etwa bei einer interreligiösen Tagung gegen Atomkraft oder beim Referat eines amerikanischen Professors, der als Einleitung zu einer Podiumsdiskussion an der Universität Bern zum Thema Diversität in der Lehre referierte.“