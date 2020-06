„Auf keinen Fall langweilig“

Foto: privat

So näherte sie sich der Idee des Kulturmanagements – und dem gleichnamigen Studium. Nach ihrem Bachelorabschluss in Medien- und Kulturwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf schrieb sie sich für den Master-Studiengang Kulturmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in München ein. Dort fand sie sich wieder in einer kleinen Gruppe von nur 15 Kommilitonen. „Hier wird hart ausgesiebt“, berichtet Lea Luka Sikau: per Eignungsfeststellungsverfahren, wie bei allen vergleichbaren Studiengängen in Deutschland. „Ich will aber trotzdem dazu ermuntern, sich dafür zu bewerben.“ Denn es gehe bei den Tests nicht darum, Fakten herunterzurasseln; sondern eher darum, kreativ zu denken und zu wissen, warum genau man ins Kulturmanagement gehen möchte.

Mittlerweile hat sie den Master in der Tasche und ist als freiberufliche Kulturmanagerin tätig. Sie organisiert Konzerte und Festivals, hat in der Deutschen Botschaft in London gearbeitet sowie als Assistenz der Geschäftsführung eines Start-ups in New York. Ihre Aufgabe dort war, eine Förderung für das Start-up zu bekommen – die Werte des Unternehmens zu erkennen, Präsentationen zu erstellen und Kontakte zu knüpfen: „Gerade im Managementbereich ist dieser Beruf definitiv auch ein Schreibtischjob“, erklärt Lea Luka Sikau.