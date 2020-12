Geschichte mit Spaß vermitteln

Das zweijährige Volontariat hat Kira Keßler, die sowohl ihren Bachelor in Geschichte und Germanistik als auch ihren Master in Geschichte an der Uni Mannheim gemacht hat, direkt nach dem Studium begonnen. „Während des Studiums habe ich mehrere Praktika absolviert, unter anderem in Museen, aber auch in einem Forschungsinstitut“, berichtet sie. „Das würde ich auch jedem Geschichtsstudierenden empfehlen, um verschiedene Bereiche kennenzulernen.“ Ihre Dozierenden haben ihr außerdem immer wieder gesagt, wie wichtig Flexibilität ist, was den Arbeitsort angeht. Denn die wenigen Stellen für Historiker*innen sind hart umkämpft. „Arbeitgeber schauen auf die Abschlussnote, auf Praktika, auf Studienschwerpunkte. Ich habe zum Beispiel schon im Studium gelernt, Ausstellungstexte zu schreiben und an einer echten Ausstellung mitgewirkt. Dadurch hatte ich auch bereits Kontakte zu Museen, die für die Jobsuche ebenfalls hilfreich waren.“ Auch einschlägige Nebenjobs, zum Beispiel als Museumsführer*in, können die Chancen auf eine Stelle erhöhen.

Der Berufseinstieg über ein Volontariat ist üblich, wenn man sich bei einem Museum bewerben will. Viele Museolog*innen verfügen außerdem über einen Doktortitel. Nachdem sie ihr zweijähriges Volontariat vor Kurzem abgeschlossen hat, arbeitet Kira Keßler nun an einem Forschungsprojekt zu „Landhäusern im Wandel“ der Uni Tübingen und kuratiert darin eine virtuelle Ausstellung. „Mir hat es immer gefallen, Geschichte mit Spaß zu vermitteln – egal, ob an Erwachsene oder an Kinder. Der Moment, wenn eine Ausstellung eröffnet wird und man das Ergebnis seiner Arbeit sieht, ist immer etwas ganz Besonders.“