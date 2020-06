Im Einsatz für die Kinder

Er schloss seinen Bachelor in Politikwissenschaft an der Leibniz-Universität in Hannover ab und absolvierte zwei Master in Internationaler Politik und Europastudien. Berufserfahrung sammelte Marvin Tarek Große in verschiedenen Praktika – vor allem das bei der Delegation der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen in New York hat ihm wertvolle Erkenntnisse im Bereich Diplomatie gebracht.

Seine Motivation für die Tätigkeit als politischer Referent zieht er daraus, dass er schon kurz nach dem Abitur wusste, dass er später einmal in der internationalen Politik tätig sein möchte. Auch die Werte der NGO im Einsatz für Kinder weltweit teilt er. Zudem reizt ihn, dass eine große internationale Hilfsorganisation wie Save the Children den Mitarbeitenden viele Möglichkeiten der Weiterbildung und Entwicklung ermöglicht. Seine berufliche Zukunft sieht er ganz klar in der internationalen Politik. Auch eine Promotion schließt er nicht aus.