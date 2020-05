Ich mach was mit Social

Bei Onlineprinters kümmert sich Julia Pröbster mit zwei weiteren Kolleginnen um die Social-Medial-Kanäle. „Im Lauf des vergangenen Jahres haben wir die Social-Media-Aktivitäten des Unternehmens internationalisiert und uns Unterstützung von Kollegen aus dem Kundenservicecenter geholt, die auch die Sprachskills mitbringen und den kulturspezifischen Unterschieden der Ländermärkte besser gerecht werden können.“

Auch privat ist sie auf vielen Social-Media-Plattformen unterwegs. Die Trennung zwischen Privat- und Berufsleben ist in diesem Berufsfeld nicht ganz einfach. „Facebook schläft nicht und besonders unsere kreativen Kunden schreiben auch nachts oder am Wochenende über den Facebook-Messenger oder vertaggen uns in ihren Instagram-Stories. Das müssen wir alles zeitnah überprüfen“, sagt Julia Pröbster.

Die nächste Herausforderung steht bereits an: Das Social-Media-Team arbeitet an einer Strategie, die neben Facebook, Instagram und Twitter auch die klassischen B2B-Channels stärker in den Fokus nehmen soll. Die großen Frage dabei sind: Wann sind Social-Media-Aktivitäten wirklich erfolgreich? Und inwieweit tragen Fanzahlen und Interaktionsraten zum Erfolg des Unternehmens bei? Hier kommen Abteilungen für Analyse und Onlinemarketing ins Spiel, die ein Attributionsmodell initiiert haben, um messbar zu machen, wann Kunden über die Social Media Channels in den Onlineshop kommen und ob sich „der ganze Aufwand lohnt“.

Julia Pröbster erklärt: “Das ist aber auch das Schöne am Social-Media-Marketing: Fast alles ist messbar und schon kleine Budgetanpassungen und Zielgruppenoptimierungen machen manchmal einen großen Unterschied in den Ergebnissen aus.“ Doch nicht nur gute Zahlen sorgen für Freude. Vor allem auf Instagram vertaggen Kunden das Unternehmen oftmals in Stories oder Posts auf denen sie glücklich ihr neues Druckprodukt präsentieren. „Das ist ein tolles Kompliment für uns als Unternehmen und auch für uns als Social-Media-Manager, weil es zeigt, dass Follower gerne mit uns in Interaktion treten.”