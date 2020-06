Zwischen Büro und Lagerhalle

Ab sechs Uhr beginnen die Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter damit, ihre Fahrzeuge zu beladen. Häufig treten dabei Fragen auf, die Fabian Essig beantworten muss: „Wenn Ware zum Beispiel beschädigt ist, muss ich entscheiden, was damit passieren soll“, sagt er. Zwischen sieben und acht Uhr verlässt der Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung meist sein Büro, um sich in den Lagerhallen einen Überblick über die Situation zu verschaffen und für die Fahrer direkt ansprechbar zu sein. Anschließend setzt er sich wieder an den Schreibtisch, beantwortet per E-Mail und Telefon Fragen der Fahrer, vereinbart mit Kunden Liefertermine oder leitet Angebote von Partnerfirmen an die zuständigen Abteilungen weiter. Die Ergebnisse dieser Kommunikation dokumentiert der 24-Jährige am PC. „Wer als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung tätig sein möchte, sollte Spaß daran haben, mit verschiedenen Betriebssystemen zu arbeiten und jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen Kontakt zu haben“, findet er.