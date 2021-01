Faszination für das Lebewesen Baum

Inzwischen arbeitet die 29-Jährige für die Bielefelder Firma ARBOR revital und kümmert sich um meist junge, also rund fünf bis 15 Jahre alte Bäume. Woran liegt es, wenn sie nicht richtig wachsen, Äste absterben oder sich nicht die erwartete Laubfarbe oder Wuchsform entwickeln? Vieles lässt sich an Stamm und Blättern ablesen, zum Beispiel Schädlingsbefall, mechanische Beschädigungen durch Sonnenbrand und Anfahrschäden oder Belastungen durch Trockenheit und Schadstoffeinträge, sagt Helen Prüfer. „Aber ein großer Teil der Pflanze steckt eben im Boden und ist nicht sichtbar.“

Foto: Christine Persitzky

Also analysiert sie unter anderem die Wasserversorgung im Wurzelbereich, nimmt Bodenproben und lässt sie im Labor untersuchen. Mit den Ergebnissen erstellt sie ein individuelles Pflegekonzept, zum Beispiel für Bewässerung, Belüftung, Düngung, die Umgestaltung der Baumscheibe, also des Bodens rund um den Stamm, oder einen professioneller Schnitt. „Das Ziel ist immer, die Bäume möglichst lange zu erhalten“, erklärt die Arboristin: „Die haben ja nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen ganz konkreten monetären Wert.“ Neupflanzungen sind teuer.

Beim Thema Bewässerung setzt ihr Arbeitgeber auf innovative Technik: „Wir ermitteln mit Sensoren in unterschiedlicher Bodentiefe an einzelnen Beispiel-Bäumen einer Pflanzung den aktuellen Wasserhaushalt. Damit nähern wir uns der Menge und dem Zeitpunkt an, also wann wie viel gegossen werden muss“, erklärt Helen Prüfer. Werden dann nur genau die Bäume, die Bedarf haben, zum richtigen Zeitpunkt gewässert, sinkt der Wasserverbrauch, es werden, ganz im Sinne von Nachhaltigkeit, Ressourcen geschont.

Auftraggeber für Revitalisierungsmaßnahmen sind meist die Kommunen. Helen Prüfer ist dafür in ganz Deutschland unterwegs, „mit dem Zug“, betont sie. Alle Bäume werden in der Regel zwei Mal pro Jahr beurteilt. Im Sommer erkennt man am Laub den Gesundheitszustand des Baumes besser, im Winter lässt sich sein Wachstum leichter messen. Jeder Befund wird sorgfältig dokumentiert. Die angezeigten Pflegemaßnahmen vermittelt Helen Prüfer bei Schulungen den ausführenden Kräften der Städte und Gemeinden. Dabei hilft ihr, dass sie während eines Auslandssemesters in Kanada selbst als Baumpflegerin gearbeitet hat.