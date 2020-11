Stadtplanung auf der „grünen Wiese“

Foto: privat

„Der Lebensraum in Städten wandelt sich kontinuierlich. Wenn es um zeitgemäße Stadt- und Regionalplanung geht, sind Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit das A und O“, erklärt Christina Drenker. Nach dem Bachelorabschluss in Freiraumplanung in Osnabrück hat sie den Master in „Public Planning“ (jetzt: „Raumentwicklung und Landschaftsarchitektur“, Anmerkung der Redaktion) in Rapperswil in der Schweiz absolviert.

Seit sie nach dem Studium ihre Stelle bei ISR angetreten hat, arbeiet sie viel im Bereich Umwelt- und Landschaftsplanung.. Dabei geht es beispielweise um das Schreiben spezieller Fachgutachten etwa im Bereich Artenschutz, Umweltprüfungen, das Erstellen von Umweltverträglichkeitsstudien und die Grünordnungsplanung.

Ein weiterer spannender Schwerpunkt: die Freiraumplanung, also die Gestaltung von Plätzen, Gärten, Spielplätzen und Parks im öffentlichen Raum. „Freie Räume sind ein wesentlicher Faktor, wenn es um die Wohn- und Lebensqualität geht. Schließlich dienen sie nicht nur der Erholung, sondern auch dem nachbarschaftlichen Miteinander und stiften Identifikation.“ In der Planung müsse daher stets auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen baulicher Nutzung und Freiräumen geachtet werden – unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner*innen.

Was zudem immer wichtiger wird und entsprechend Berücksichtigung findet, sind zum Beispiel Car-Sharing-Möglichkeiten, Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder die Gebäudestellung, um Solarenergie optimal zu gewinnen.