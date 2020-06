Problemlösung im Teamwork

Zu den DEVK Versicherungen ist der Mathematiker schon als Werksstudent gekommen. An der Universität zu Köln hat er erst den Bachelor- und dann den Masterstudiengang in Wirtschaftsmathematik absolviert. „Ich mag Mathematik, weil es dabei ein Richtig und ein Falsch gibt“, berichtet er. „Mathematik und Informatik sind im Studium allerdings etwas ganz anderes als in der Schule, weil der Stoff viel schneller durchgenommen wird. Da lernt man auch, sich zu Hause hinzusetzen und selbstständig nachzuarbeiten. Wichtig ist, dass man Spaß daran hat, mit Zahlen umzugehen und gern am Computer sitzt.“ Auf seine jetzige Tätigkeit haben ihn Spezialisierungsmodule in der Informatik und Vorlesungen über Versicherungsmathematik vorbereitet. „Das Wichtigste, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, ist, wie man Probleme löst“, fasst Marcel Meuthen zusammen. „Alle anderen Inhalte kann man sich aneignen.“ Nachdem er bei den DEVK Versicherungen schon anderthalb Jahre als Werkstudent gearbeitet hatte, wurde er nach seiner Masterarbeit direkt übernommen.

In seinem Job möchte sich der Versicherungsmathematiker fachlich weiterbilden. „Man lernt beim Programmieren nie aus“, weiß er. „Die Entwicklungen sind so schnell, dass man immer am Ball bleiben muss.“ Außerdem möchte er sich zum Aktuar DAV (Deutsche Aktuarvereinigung e.V.) qualifizieren (was das ist, verrät dir der Artikel unter abi.de/beruf-karriere/weiterbildung/aktuarin). Langfristig kann er sich eine Führungsposition mit mehr Verantwortung vorstellen.