Trinkwasser für die Stadt

Foto: Jörg Böthling/Hamburg Wasser

Dorothea Mergel hat an der Technischen Universität Berlin den Bachelor- und anschließend den Masterstudiengang „Technischer Umweltschutz“ absolviert. „Beide Studiengänge bauen aufeinander auf und sind sehr vielfältig. Die Inhalte waren nicht auf den Bereich Wasser beschränkt, sondern wir haben auch verschiedene andere Umweltbereiche wie Bodenschutz, Abfallwirtschaft oder Schallschutz behandelt“, berichtet sie. Während sie sich in ihrer Bachelorarbeit noch mit den Themen Bodenkunde und -physik beschäftigt hatte, orientierte sie sich im Master in Richtung Wasser um. Für ihre Abschlussarbeit forschte sie in Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben und der TU München zum Thema Entfernung organischer Spurenstoffe, also Rückstände von Medikamenten, Kosmetika, Reinigungsmitteln oder Industriechemikalien aus dem Wasserkreislauf.

„Obwohl ich mich auf den Bereich Wasser spezialisiert habe, hilft mir die breite Auslegung des Studiums dabei, die Standpunkte der Kollegen anderer Disziplinen zu verstehen“, findet die Ingenieurin. Auch andere Kompetenzen, die sie im Arbeitsalltag benötigt, waren Teil des Lehrplans: die Durchführung und Auswertung von Versuchen oder der Umgang mit Software und großen Datenmengen zum Beispiel. „Ich denke, dass mich der breit aufgestellte Studiengang sehr gut auf die Anforderungen im Beruf vorbereitet hat.“

Der Berufseinstieg gelang ihr mithilfe eines Traineeships bei HAMBURG WASSER. „Ich habe in knapp zwei Jahren verschiedene Stationen durchlaufen. In jeder Abteilung war ich etwa drei bis vier Monate und durfte dort eigene kleine Projekte betreuen“, erzählt die 29-Jährige. Anschließend trat sie ihre jetzige Stelle im Bereich Trinkwasseraufbereitung an.

„Die Vorteile eines staatlichen Arbeitgebers habe ich vor allem während der Corona-Pandemie gemerkt“, erzählt Dorothea Mergel. „Es ist ein sicherer und gleichzeitig flexibler Arbeitgeber. Meine Arbeit ist vielseitig und fachlich sehr interessant. Mich um das Wasser der Stadt zu kümmern, empfinde ich außerdem als sehr sinnstiftende Aufgabe.“