Duftkomponistin mit feiner Nase

Ohne ihren guten Riecher hätte Mareike Beck ihre Stelle beim internationalen Riech- und Geschmacksstoffhersteller Bell Flavors & Fragrances in Leipzig allerdings nicht bekommen. Um überhaupt zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, musste sie zuerst einen Riechtest bestehen. Das heißt Duftnoten beschreiben, ihre Intensität beurteilen und feine Unterschiede dazwischen erkennen. „Der Test war für mich super anstrengend. Danach war ich völlig fertig“, erinnert sie sich. Heute kennt sich Mareike Beck mit rund 3.000 Rohstoffen aus und kann sie gleich den Vokabeln einer Fremdsprache richtig einsetzen.

Dabei steckt hinter ihrer Arbeit neben Kreativität viel Handwerk. „Ich will nicht nur Düfte, die gut riechen, sondern muss auch ihre funktionellen Seiten wie Haftung oder Stabilität kennen“, betont die 34-Jährige. Während viele bei Parfüm automatisch an große Marken wie Chanel und Dior denken, stecken Parfümnoten auch in vielen Produkten des täglichen Bedarfs, wie in kosmetischen Waren, Waschmitteln, Reinigern, Duftkerzen, Toilettenpapier und teilweise sogar in Wandfarbe.