Den Erregern auf der Spur

Der Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie hat eine lange Ausbildung hinter sich: Nach seinem Studium der Humanmedizin verbrachte Mario Hönemann in der insgesamt fünfjährigen Facharztausbildung zunächst je ein Jahr in der Virologie und der Mikrobiologie, die Bakterien und Pilze untersucht. Zwei Jahre kann man sich frei für eines der Gebiete entscheiden. Ein weiteres Jahr betreut man Patient*innen direkt auf einer Station oder in einer Praxis.

Seine Doktorarbeit hat er in der Virologie angefertigt und danach eineinhalb Jahre an der New York University in einem Malaria-Labor gearbeitet, bevor er an die Uniklinik Leipzig wechselte. „Mir gefällt das weite Spektrum an einer Universitätsklinik, dazu zählt auch die Arbeit mit den Studierenden und an Forschungsfragestellungen“, sagt Mario Hönemann. In Leipzig hält der Virologe auch Vorlesungen und Seminare für Studierende ab, etwa über Virusinfektionen der Atemwege und Infektionen des Nervensystems.