Nicht nur für Politiker

Das kommt ganz auf das Ministerium an. Verwaltungsfachangestellte oder Fachinformatiker beispielsweise werden in fast jedem Ministerium gebraucht und von vielen auch ausgebildet. Übersetzer finden im Auswärtigen Amt Beschäftigung. Und auch wer Koch/Köchin, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Mediengestalter/in oder Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste werden möchte, kann in manchen Ministerien eine entsprechende Ausbildung beginnen. Wer bereits ein abgeschlossenes Studium hat, etwa in Informatik, Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, kann Referent werden.