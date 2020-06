Nur die Besten haben eine Chance

Foto: Marco Marczynski

Mittlerweile befindet sie sich im ersten Semester ihres Studiums im Fach Verwaltungsinformatik, als Beamtin auf Widerruf im Dienst des ITZBund. Hierfür wurde sie vereidigt und legte auch einen Eid auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab – Usus für Dienstverhältnisse. Das ITZBund ist der IT-Dienstleister der Bundesverwaltung und erbringt damit die IT der Verwaltung in hoheitlicher Verantwortung.

„Wegen der Corona-Krise läuft das Studium jedoch anders ab als gewöhnlich“, berichtet die in der Nähe von Trier geborene Leonie May. Sie befindet sich in der Fernlehre, verfolgt die Vorlesungen also in einer Video-Konferenz von Zuhause aus. „Es ist zwar schön, aber man braucht viel Disziplin, damit man bei der Sache bleibt und Notizen macht.“ Sie freut sich schon darauf, vor Ort – zunächst in Brühl, dann in Münster – zu studieren, mit Kommilitonen in die Pause zu gehen und sich austauschen zu können.

Leonie May hat sich für Verwaltungsinformatik entschieden, weil sie darin die meisten Schnittmengen mit dem Lernstoff sieht, der ihr schon in der Schule gefallen hat. Aktuell befasst sich sie mit Rechtsfächern (wie Verwaltungsrecht, Europarecht und Zivilrecht), Mathematik, öffentlicher Finanzwirtschaft sowie mit theoretischer und technischer Informatik. Zweimal, jeweils sechs Monate lang, wird sie Praxiserfahrung in Dienststellen des ITZBund sammeln, die es überall in Deutschland gibt: „Dabei werde ich in vielen verschiedenen Fachbereichen eingesetzt,“, weiß sie.