Übersetzen im digitalen Zeitalter

Eine immer gewichtigere Rolle spielt die maschinelle Übersetzung. „Für welche Texte dies sinnvoll, nutzbringend und auch im Hinblick auf Datensicherheit unbedenklich ist, muss in jedem einzelnen Fall sorgfältig abgewogen werden. Hier kommt der Berufsgruppe eine wichtige Beraterfunktion gegenüber ihren Kunden zu“, sagt Réka Maret. Zwar sind entsprechende Übersetzungsprogramme heute viel besser als noch vor wenigen Jahren, dennoch können sie die Arbeit von menschlichen Übersetzern nicht ersetzen, sondern höchstens ergänzen. Denn selbst wenn es den Übersetzungsmaschinen gelingt, einen grammatikalisch korrekten Text zu generieren, sind sie oft nicht in der Lage, terminologische Fehler und Sinnzusammenhänge zu erkennen. Dann wird in einem Kochbuch aus „rocket“ auch mal „Rakete“ – und nicht „Rauke“.

„Auch wenn die Entwickler von Übersetzungsprogrammen gerne davon sprechen, dass die von Künstlicher Intelligenz erzeugten Übersetzungen die Qualität von menschlichen Übersetzungen erreicht hätten, kann dies bei einer differenzierten Betrachtung leicht entkräftet werden“, berichtet Réka Maret. „Was aber sicher ist: Das Berufsbild von Übersetzern, ihre Rolle im Übersetzungsprozess und ihre Arbeitsweise – mit technischen Hilfsmitteln – ändert sich.“