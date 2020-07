Mit Methode zum Traumjob

Durch Schulungen und Workshops wird die 28-Jährige für neue Aufgaben fit gemacht. „Ich habe schon so viel dazu gelernt, was gar nicht in meinem Qualifikationsbereich liegt, zum Beispiel aus dem Bereich Finanzplanung.“ Sollte ihr doch irgendwann der Sinn nach etwas anderem stehen: „Die Firma ist so durchlässig, interne Jobwechsel werden gefördert und unterstützt.“