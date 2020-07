Wer ist der Beste im ganzen Land?

Für Berufseinsteiger wie Annika haben sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt in Folge der Corona-Pandmie verändert. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit stellen viele Unternehmen zurzeit nicht oder nur begrenzt neue Arbeitskräfte ein. Vor der Pandemie stellte sich die Situation noch so dar: Unternehmen wollten für vielversprechende Nachwuchskräfte attraktiv sein und gingen daher auf deren Bedürfnisse ein. Bewerberinnen und Bewerber hatten so häufig die Möglichkeit, sich den Arbeitgeber auszusuchen, der am besten zu ihren persönlichen Zielen und Wünschen passte.

Darunter ist ein Punkt weiterhin aktuell: Der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten ist nicht länger nur die Vorstellung vieler Absolvent(inn)en, wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IWD) von 2019 zeigt, sondern in den meisten Unternehmen inzwischen Normalität. Weil die rasche Umstellung auf mobiles Arbeiten für viele Firmen mit Investitionen und Organisationsaufwand verbunden war, geben 54 Prozent in einer aktuellen Studie des ifo-Instituts an, Homeoffice dauerhaft auszuweiten.

Foto: privat

Das könnte Berufseinsteigern recht kommen, denn: „Flexible Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sind unter Berufseinsteigern sehr gefragt“, wie Margit Seiwert, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Bonn weiß. (siehe hierzu das Interview „Arbeitszeitmodelle werden sich weiter flexibilisieren“, die Reportage „Eine Typfrage“ und die Übersicht über Arbeitszeitmodelle, verlinkt wird auf die Beiträge)

Weitere Kriterien, die ihnen bei der Wahl ihres Arbeitgebers wichtig sind, hat eine aktuelle Studie des Institutes für Demoskopie in Allensbach herausgearbeitet, die sogenannte „McDonald’s Ausbildungsstudie“ aus dem Jahr 2019. Weiche Faktoren wie Arbeitsklima, Kollegialität, Mitarbeiterführung, also der „Wohlfühlfaktor“, haben eine hohe Bedeutung für die befragten Jugendlichen zwischen 15 und unter 25 Jahren. Gratifikationen – also eine leistungsorientierte Bezahlung, gute Aufstiegsmöglichkeiten und ein hohes Einkommen – spielen zwar ebenfalls eine große Rolle für viele, stehen aber nicht an erster Stelle. Das unterstreicht, dass der jungen Generation Spaß, Sicherheit und Selbsterfüllung im Beruf wichtiger sind als materielle Aspekte. Die Kienbaum-Absolventenstudie von 2018 zeichnet für Berufseinsteiger mit Hochschulabschluss ein ähnliches Bild: Demnach sind eine kollegiale Arbeitsatmosphäre, Work-Life-Balance und Karrieremöglichkeiten für diese Zielgruppe die wichtigsten Kriterien bei der Arbeitgeberwahl.

Margit Seiwert macht unter den Berufsanfängern, die zu ihr in die Beratung kommen, zwei große Gruppen aus: „Viele der jungen Leute sind sehr karriereorientiert. Anderen sind die Sinnfindung im Beruf und der Wunsch nach einer guten Work-Life-Balance wichtiger. Aus meiner Sicht ist deren Zahl in den vergangenen Jahren etwas gestiegen.“