Mit Rat und Tat aus der Schuldenfalle

Krzysztof Jastrzebski arbeitet bei der Schuldnerberatungsstelle Neubrandenburg der „Caritas im Norden“ und hat auch regelmäßig Termine in der Außenstelle Mirow und in der JVA Neustrelitz. Zu ihm kommen Klienten mit den unterschiedlichsten Problemen. „Einige haben zum Beispiel ein teures Auto finanziert und dann ihren Job verloren. Andere sind durch Scheidung, Krankheiten, den Tod des Partners oder Sucht in die Schuldenfalle geraten. Wir machen unter anderem auch Insolvenzberatung und helfen bei entsprechenden Verfahren.“

Nach einer Ausbildung zum Schlosser-Mechaniker – so heißt der Beruf in seinem Heimatland – holte er in Polen sein Abitur auf dem Fachgymnasium nach. „Ich wollte gern etwas Anspruchsvolleres machen“, begründet er seine Wahl. „Zur Orientierung habe ich dann zunächst ein Internationales Freiwilliges Soziales Jahr in einem Jugendclub in Deutschland gemacht und mich dann für das damalige Diplomstudium Sozialarbeiter / Sozialpädagoge an der Hochschule Neubrandenburg entschieden. Da war auch eine Blockwoche Schuldnerberatung dabei und das hat mir gut gefallen.“ Also entschied er sich für Weiterbildung zum*zur Schuldnerberater*in, ein Grundlagenseminar Sozialberatung für Schuldner*innen in Münster. Sie gliederte sich in vier Blöcke von je drei Tagen Dauer. Nach dem Abschluss fand er seinen heutigen Arbeitsplatz.