Mit dem richtigen Riecher zum Erfolg

So rar wie der Beruf sind die Ausbildungsmöglichkeiten. Eine staatlich geregelte Ausbildung zum*zur Parfümeur*in gibt es in Deutschland nicht. Etwa 15 große Dufthersteller bilden ihren Nachwuchs hierzulande meist selbst aus. Voraussetzung für eine Traineestelle ist in der Regel ein naturwissenschaftliches Studium in Biologie, Chemie, Lebensmitteltechnologie oder Pharmazie. Alternativ kann eine Ausbildung zum*zur Chemielaborant*in oder Drogist*in in die Duftstoffindustrie führen.

Die wichtigste Grundlage für den Riechtest bei der Aufnahmeprüfung sind allerdings die Nase und ein hervorragendes Duftgedächtnis. Damit muss der*die angehende Parfümeur*in später rund 3.000 Grundriechstoffe samt ihrer chemischen Eigenschaften abspeichern.

Wer eine richtige Schule durchlaufen möchte, sollte sich ins Nachbarland Frankreich begeben. In der Heimat des Parfüms können sich begabte Kandidat*innen auf eigene Kosten an mehreren Instituten ausbilden lassen. Zu den renommiertesten zählen das Institute of Perfumery in Grasse, das Institut ISIPCA (Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l'Aromatique Alimentaire) in Versailles oder die École de Parfumerie Givaudan in Argenteuil. Aus zahlreichen Bewerber*innen werden nach anspruchsvollen Aufnahmetests die größten Talente ausgewählt.