Verbindung von Pflege und Betriebswirtschaft

Voraussetzung ist eine Ausbildung in einem anerkannten kaufmännischen, verwaltenden, medizinischen oder handwerklichen Ausbildungsberuf des Gesundheits- oder Sozialwesens sowie eine mindestens einjährige Berufspraxis. Auch ein Hochschulstudium oder ein Ausbildungsabschluss in einem sonstigen kaufmännischen, verwaltenden oder hauswirtschaftlichen Beruf genügt für die Prüfungszulassung, allerdings werden dann zwei Jahre Berufspraxis in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens gefordert. Wer keinen Abschluss vorweisen kann, muss fünf Jahre Berufspraxis mitbringen.

Die angehenden Fachwirte bereiten sich überwiegend in berufsbegleitenden Fortbildungslehrgängen auf die schriftlichen und praktischen Prüfungen vor. Der Lehrgang umfasst in der Regel 620 Unterrichtstunden, verteilt auf bis zu zwei Jahre. Lehrgänge werden deutschlandweit sowohl in Präsenz- als auch in virtuellen Unterrichtsformen durch spezialisierte Bildungsanbieter oder IHK-Bildungszentren angeboten. Jürgen Tilk: „Die Lehrgangsanbieter können meist bei der örtlichen IHK angefragt werden. Dabei ist anzuraten, vor Lehrgangsbeginn die Prüfungszulassung von der örtlichen IHK überprüfen zu lassen.“