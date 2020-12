Jede Therapie ist anders

Daher entschied sie sich für die Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin mit der Fachrichtung Tiefenpsychologie an der Köln-Bonner Akademie für Psychotherapie. Acht Jahre benötigt sie dafür. „Das war zwar eine Knochenarbeit, aber man lernt enorm viel, da man während der Weiterbildung schon beruflich tätig ist“, erklärt Christina Drossard. Im ersten Jahr begleitete sie beispielsweise eine Familie mit einem Baby, um zu lernen, wie die normale Entwicklung eines Säuglings verläuft.

Das Pflichtpraktikum im Umfang von 1.800 Stunden absolvierte Christina Drossard in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der dort angeschlossenen Ambulanz. Besonders wichtig fand sie die 200 Stunden Selbsterfahrung im Kreise von Kolleg*innen. „Therapeuten haben genauso ihre Geschichte. Und es war wichtig, mich in der anderen Position als Patientin zu erleben.“ Am Ende der Weiterbildung legte sie eine staatliche Prüfung vor der Landespsychotherapeutenkammer in Düsseldorf ab.

Die Weiterbildung, wie sie Christina Drossard noch absolviert hat, ist zum 1. September 2020 von der reformierten Ausbildung für Psychotherapeut*innen abgelöst worden. Mehr dazu liest du im Beitrag „Neues Psychotherapiestudium für alle“.