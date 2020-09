abi» 4/2020 - Auflösung

abi» Quiz

Im abi» Quiz auf der Rückseite des abi» Magazins "Ingenieurwesen studieren" konntet ihr eure Serienkenntnisse unter Beweis stellen. Habt ihr alle Antworten gewusst?

Foto: Hans-Martin Issler

1. Die US-amerikanische Fernsehserie „Game of Thrones“ ist in einer fiktiven Welt angesiedelt, die an das europäische Mittelalter erinnert. Im Zentrum des Geschehens steht die Familie Stark. Welches Tier schmückt ihr Wappen?

- Löwe

- Wolf

- Drachen

2. Welches Mitglied der britischen Königsfamilie feierte ihren weltweiten Durchbruch als Schauspielerin in der bekannten US-Serie „Suits“?

- Kate Middleton

- Meghan Markle

- Diana Spencer

3. Eine der erfolgreichsten Serien aus Deutschland heißt „Dark“. Welches Gedankenexperiment wird in der dritten und finalen Staffel thematisiert?

- Schrödingers Katze

- Zwillingsparadoxon

- Freier Fall

4. In der spanischen Produktion „Haus des Geldes“ will eine Verbrecherbande den größten Überfall in der Geschichte Spaniens durchführen. Welchen Städtenamen trägt die weibliche Hauptfigur als Pseudonym?

- Riga

- Porto

- Tokio

5. In welcher auf Comics basierenden Serie stehen die vier Teenager Archie, Betty, Veronica und Jughead im Mittelpunkt?

- Little Pretty Liars

- Chilling Adventures of Sabrina

- Riverdale

6. In der Serie „Stranger Things“ verschwindet der 12-jährige Will Byers. Von welchem 1990er-Jahre-Star wird seine besorgte Mutter gespielt?

- Winona Ryder

- Drew Barrymore

- Cameron Diaz