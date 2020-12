abi» Leseraktion

1. Wie viele Mägen hat eine Kuh?

Richtige Antwort: 4

2. Welches der folgenden Fächer begegnet dir im Tiermedizin-Studium nicht?

Richtige Antwort: Ornithologie

3. Aus wie vielen Knochen besteht das Skelett eines Pferdes?

Richtige Antwort: 252

4. Was versteht man unter einer „Zoonose“?

Richtige Antwort: Eine Infektion, mit denen sich Menschen bei Tieren anstecken können



5. Welches Haustier domestizierte der Mensch am frühesten?

Richtige Antwort: Hund



6. Was ist ein Steppenlemming?

Richtige Antwort: Ein Nagetier aus der Wühlmäusefamilie