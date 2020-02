Bachelor live

2016 machte ich ein FSJ Kultur bei einem Literaturfestival in Brandenburg. Über das Jahr verteilt gab es vier Seminarwochen, bei denen die FSJler aus Berlin und Brandenburg zusammenkamen. Diese Treffen waren immer sehr bereichernd. Ich konnte bei spannenden Workshops mitmachen und neue Leute kennenlernen. Bis heute haben einige Kontakte aus dieser Zeit gehalten, mal mehr und mal weniger eng.

Die Freundschaft zu einem ehemaligen FSJler aus Berlin aber sticht heraus. Wir lernten uns zu Beginn des FSJ kennen. Oft sahen wir uns eigentlich nicht. Abseits der Seminarwochen stattete ich ihm in der Hauptstadt zweimal einen Besuch ab und einmal machte er sich auf den Weg zu mir ins ländliche Brandenburg. Um zu erkennen, dass wir uns sehr gut verstehen, reichte das aber vollkommen aus. Die Ehrung, dass die neue Katze seiner Mutter nach mir benannt wurde, nahm ich damals mit Demut an. Eine bleibende Erinnerung ist unter anderem ein gemeinsamer Kurzfilmdreh im Rahmen eines Seminars gewesen. Er war an der Kamera und ich durfte ausnahmsweise als Darsteller vor seiner Linse stehen.

Drei Jahre später ist er nun wieder in heimatlichen westfälischen Gefilden gelandet und ich studiere seitdem in München. Trotz der großen Distanz ist unsere gute Freundschaft erhalten geblieben. Zur Überbrückung der Langstrecke zwischen uns telefonieren wir gelegentlich miteinander, um auf dem Laufenden zu bleiben. Kürzlich besuchte er mich auf dem Rückweg von seinem Urlaub und wir verbrachten zwei großartige Abende als hätte kein Jahr zwischen unserem letzten Treffen gelegen. Meinen ersten Stop im neuen Jahr machte ich im Gegenzug bei ihm und durfte dabei auch seine Stadt kennenlernen.

Auch auf beruflicher Ebene kommen wir ganz gut zusammen. Für meinen aktuellen Film an der Hochschule gestaltete er das Plakat, da er grafisch sehr begabt ist.

Je länger ich von zu Hause weg bin, desto mehr komme ich zu der Erkenntnis, dass sich Freundschaft für mich nicht über räumliche Nähe oder häufigen Kontakt definiert. Wenn sich Freunde begegnen sind sie sich einander nah und es stellt sich ein Gefühl des Verstandenwerdens ein. Deshalb ist mir Freundschaft wichtig, egal wie fern oder nah sie verortet ist.