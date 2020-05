Die Juristen von morgen

Nina allein zu Haus

Autor:

Nina Rubrik:

studium

Und plötzlich bin ich zu Hause. Mein Kater ist völlig verstört, weil ich auf einmal so viel Zeit in seiner Wohnung verbringe. Tja, mein liebes Dickerchen: Pech gehabt.

Als die Uni-Bibliothek vor ein paar Wochen ankündigte, die Lesesäle zu schließen, brach leichter Schweiß auf meiner Stirn aus, schließlich bin ich im ersten Semester und muss noch eine Hausarbeit schreiben. Die nächste Nachricht war dann schon gar nicht mehr witzig: Die Bibliothek schließt komplett, ausleihen ist auch nicht mehr drin. Das war nur wenige Tage nach der ersten Ankündigung und natürlich hatte ich keine Zeit, mir noch irgendwelche Bücher auszuleihen, weil ich zuvor meistens mit meiner Gruppe direkt in der Bibliothek gearbeitet hatte. Zum Glück hatten wir schon früh genug angefangen und vor allem schon Unmengen an Literatur eingescannt, aber trotzdem brach zu dem Zeitpunkt eine kleine Welt für mich zusammen. Das hat dann einige Zeit gedauert, bis ich mich aufgerafft habe und mit meinen beiden liebsten Kommilitonen einen Co-Working-Termin über Skype ausgemacht habe. Das erste Mal nach einigen Wochen Nichtstun wieder an der Hausarbeit zu arbeiten war nicht schön und ich musste mich erst wieder in die Thematik reinarbeiten. Aber nun, nach dem dritten Onlinetreffen, läuft es schon wieder richtig gut und ich komme schneller voran. Ich freue mich, dass ich motivierte Schreibkollegen habe und wir die Chance nutzen, uns online und über Video zu motivieren und einfach mal für drei Stunden an der Hausarbeit zu schreiben.

Inzwischen hat das zweite Semester begonnen, das allerdings nur online stattfindet. Alle Materialien werden hochgeladen und die Vorlesungen per Video aufgezeichnet. Solange die Bibliothek also nicht wieder öffnet, werden wir uns weiterhin online treffen und die Materialien auf- und nacharbeiten. Ich weiß von mir selbst, dass ich das alleine kaum oder nur viel zu wenig machen würde. Es zeigt sich immer mehr, wie wichtig so eine Lerngruppe ist.