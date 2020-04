Die Lehrer von morgen

Ich muss zugeben, die Zwangspause aufgrund der aktuellen Situation kam für mich – so komisch es sich anfühlt, von so einer gruseligen Situation zu profitieren – genau zur richtigen Zeit. Vorher war mein Stresslevel am absoluten Anschlag, ich habe reihenweise Verabredungen abgesagt, einmal sogar eine Veranstaltung, für die ich schon ein Ticket bezahlt hatte. Die Arbeit an zwei Schulen gleichzeitig hat mich ganz schön herausgefordert. Auch emotional war ich oft frustriert, weil ich an meiner Erstfachschule oft noch große Schwierigkeiten mit meiner Klasse habe. Besonders ein Schüler sprengt häufig den Unterricht. Er hat häufig Wutanfälle im Unterricht, weint dann oder schreit, zerbeißt seinen Bleistift, wirft Sachen durch die Gegend, macht etwas kaputt, rennt raus und möchte das Schulgelände verlassen oder Ähnliches. Häufig geht es nur darum, dass ihm eine Aufgabe nicht gefällt. Vor allem Deutsch und Musik, also die Fächer, die ich unterrichte, mag er überhaupt nicht. Konzentriertes Arbeiten alleine funktioniert für ihn am besten. Offene Situationen, zum Beispiel im Sitzkreis, gehören aber untrennbar zum Musikunterricht, sodass es oft schwierig wird. Sein Verhalten ist wiederum für die anderen Kinder kaum auszuhalten, manchmal schreit ein anderer Schüler aus Verzweiflung mit. So wir das Unterrichten oft zum Kampf. Ich finde das unglaublich schade, weil ich die Kinder wirklich gerne mag und es uns allen wünschen würde, eine gute Zeit zusammen zu haben. Gerade erhole ich mich von diesen Wochen sehr gut und hoffe, mir bessere Bedingungen fürs Weitermachen nach der Corona-Pause schaffen zu können. So habe ich zum Beispiel ein paar neue Möbel aufgebaut, meinen Kleiderschrank ausgemistet und die Steuererklärung für 2019 erledigt. Zudem versuche ich, ein paar wichtige Routinen für danach zu etablieren – zum Beispiel Sport in meinem Alltag unterzubringen oder auch konsequent jeden Tag zu frühstücken. Nun sollte ich aber langsam beginnen, mich auf die anstehende Lehrprobe vorzubereiten. Dazu erzähle ich euch im nächsten Beitrag spannende News!