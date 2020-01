Master live

Seit mittlerweile zwei Monaten bin ich Masterstudentin der Angewandten Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt auf Gegenwartsliteratur. Ich hatte sehr hohe Erwartungen an das Studium – hatte mir die Kursbeschreibungen und Prüfungsordnungen im Vorfeld etliche Male durchgelesen. Tatsächlich werden meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern völlig übertroffen: Noch nie saß ich mit so viel Interesse und Motivation in Veranstaltungen, noch nie habe ich mich im Anschluss an ein Seminar gerne in meiner freien Zeit mit dem Erlernten auseinandergesetzt. Dieses Semester besuche ich Praxisseminare zum Kulturjournalismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und zum Lektorat für fremdsprachige Literatur, in denen jeweils Dozenten aus der Buchbranche lehren und uns ihr Wissen anhand von konkreten Beispielen und eigenen Projekten näherbringen. Hinzu kommt ein literaturwissenschaftliches Seminar über Literatur und Provokation, Seminare zum Literaturbetrieb allgemein und eine Einführung in BWL. In einer weiteren Vorlesung kommt jede Woche eine andere Person aus der Buchbranche zu Besuch und erzählt von ihrem Alltag, was jedes Mal unglaublich spannend ist. Auch von der Gruppengemeinschaft innerhalb des Studiengangs bin ich sehr angetan – wir sind in etwa 50 Studierende und während sich schnell kleinere Grüppchen gebildet haben, gibt es einen gewissen Zusammenhalt der deutlich spürbar ist, wenn wir zum Beispiel gemeinsam an den BWL-Sitzungen verzweifeln. Für mich ist es außerdem eine völlig neue Erfahrung, enge Freundschaften mit Menschen zu knüpfen, die sich auch im professionellen Sinne mit Literatur auseinandersetzen und dieselbe Art von Büchern lesen, wie ich – bisher hatte ich überwiegend Freunde, die in ganz anderen Branchen tätig sind, was zwar auch bereichernd ist, mich mit meiner Buchbegeisterung jedoch immer ein bisschen allein fühlen lassen hat. Hier bin ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und freue mich auf die nächsten Wochen und Monate.