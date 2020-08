Wohnkostenzuschuss

100 Euro für studierende Mütter

Die Wohnanlage Kiwittsmoor des Studierendenwerks Hamburg bietet derzeit alleinerziehenden Studentinnen mit Kind(ern) sechs bezuschusste Zweiraumwohnungen an.

Als junge Mutter zu studieren und gleichzeitig ein Kind zu erziehen ist in vieler Hinsicht eine Herausforderung. Das Studierendenwerk Hamburg bietet deshalb jungen Müttern einen monatlichen Wohnkostenzuschuss in Höhe von 100 Euro an. Der Zuschuss wird vorerst für ein Jahr gewährt. Eine Verlängerung kann vor Ablauf dieses Jahres beantragt werden.

Drei der sechs kindergerechten Wohnungen im grünen Stadtteil Langenhorn sind bereits vergeben. Für die drei verbleibenden Wohnungen zum 1. Oktober 2020 können sich alleinerziehende und werdende Mütter noch bis zum 30. August 2020 bewerben. Für die Bewerbung sind ein vollständig ausgefüllter und unterschriebener Bewerbungsbogen und eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung notwendig.

Mit dem Zuschuss reduziert sich die monatliche Pauschalmiete von 382,50 Euro auf 282,50 Euro inklusive Nebenkosten, wie Wasser, Strom und Internet. Darüber hinaus ergänzen beispielsweise eine flexible Kinderbetreuung, kostenlose Kinderutensilien in den gastronomischen Einrichtungen sowie eine finanzielle Beratung das Angebot.

Mehr Infos Studierendenwerk Hamburg studierendenwerk-hamburg.de/wohnen