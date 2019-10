Als Schüler nach Neuseeland

Stipendium

Du wolltest schon immer einmal in Neuseeland zur Schule gehen? Dann bewirb dich jetzt für das „I AM NEW“ Stipendium, vergeben von der Education New Zealand und reise für einen mehrwöchigen Schulaufenthalt in den südlichen Pazifikraum.