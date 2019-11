Neue Webseite

Grüne Zukunft

Auf der neuen Webseite des Deutschen Bauernverbandes (DBV) dreht sich alles um „Grüne Berufe“. Junge Menschen haben dort die Möglichkeit, sich über Aus- und Weiterbildungschancen im landwirtschaftlichen Bereich zu informieren.

Mathias, Saodat und Janne sind die Protagonisten der Webseite. Unter dem Motto „KrassGrüne Berufe – immer eine Idee voraus“ führen sie die User durch die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, informieren über 14 Ausbildungsberufe und helfen bei der Suche nach einem Praktikum im In- und Ausland oder Stipendien. Daneben kommen Auszubildende, die bereits in einem grünen Beruf arbeiten, zu Wort und geben einen Einblick in ihren Berufsalltag.

Die neue Ausbildungsseite zeigt, dass Berufe rund um die Landwirtschaft modern und zukunftsgewandt sind und darüber hinaus gute Perspektiven für junge Menschen bieten.