Vier von fünf Jugendlichen lernen ihren Wunschberuf

Studie

Vier von fünf Jugendlichen lernen ihren Wunschberuf

83 Prozent der Auszubildenden gaben in einer repräsentativen Studie an, ihren Wunschberuf gefunden zu haben. Dies ermittelte die BA/BIBB-Bewerberbefragung 2018 des Bundesinstituts für Berufsbildung in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit.