Bewerbung international

Europass-Portal in neuem Look

Die Plattform Europass ist ein Karrieremanagement-Portal, das es seit 2005 gibt. Es ist in 29 Sprachen verfügbar und verfolgt das Ziel, die Transparenz von Qualifikationen und Kompetenzen in Europa zu erhöhen. Seit Anfang Juli 2020 gibt es das Portal nun in neuem Design und erweiterten Funktionen.

Die größte Neuerung bringt das e-Portfolio, das Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit gibt, ihre Qualifikationen, Berufserfahrung sowie Zeugnisse zu speichern und bei Bewerbungsverfahren mit potenziellen Arbeitgebern zu teilen. Außerdem wurden die Funktionen des Lebenslauf-Editors erweitert: Lebensläufe und Anschreiben können in verschiedenen Designs erstellt werden und der Fortschritt einer Bewerbung lässt sich verfolgen. Insgesamt 150 Millionen Europass-Lebensläufe wurden auf diese Weise bereits auf der Plattform erstellt.

Daneben bietet das Portal weitere Funktionen: eine Job- und Weiterbildungssuche listet Stellenanzeigen aus ganz Europa, spezielle Tools informieren über Bildung und Beschäftigung in Europa.

Mehr Infos Europass europass.eu

europass-info.de